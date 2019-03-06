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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария

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    <div class="sel_item">Кит Харингтон&nbsp;</div> - Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Кит Харингтон 

    Актер, сыгравший Джона Сноу, был шокирован окончанием киносаги

    Звезда популярной киносаги «Игра престолов» Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, признался, что он со слезами на глазах читал финал сценария. До съемок последнего сезона актеры не знали, чем закончится культовый сериал, а когда дело дошло до сценария, то многие были удивлены. Харингтон признался, что его концовка фильма шокировала.

    32-летний актер сказал, что «выплакал все глаза», пока читал последние сцены. Такое заявление он сделал во время вечернего шоу со Стивеном Колбертом. Ведущий предположил, что у саги счастливый конец, раз актер расплакался, но Харингтон не подтвердил, и не опроверг его предположение.

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    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
    Звезда «Игры престолов» «выплакал все глаза», когда читал финал сценария

    Как передает Dailymail, актер во время шоу признался, что находит связи между реальными политическими ситуациями и тем, что происходило в сериале. По его мнению, сериал мог повлиять на поведение некоторых людей. Про предстоящий сезон актер ничего не стал рассказывать, кроме того, что он оказался под большим впечатлением от сюжета. Напомним, что премьера заключительного сезона состоится 14 апреля на канале HBO.

     

    Игра престолов актер
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