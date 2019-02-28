Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала



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Лина Хиди

Актриса, играющая роль Серсеи Ланнистер, призналась, что проболталась в кругу семьи

Несмотря на то что создатели «Игры престолов» хранят содержание восьмого сезона в тайне, им это не всегда удается. И дело даже не в хакерах, которые делали неоднократные попытки похитить сценарий, а в самих актерах.

В этот раз автором спойлера стала Лина Хиди, играющая Серсею Ланнистер в фэнтезийной саге. Актриса пришла на утреннее шоу This Morning. Во время беседы с ведущим она призналась, что проболталась о том, что будет в восьмом сезоне сериала, своей семье, так как очень сложно хранить такой большой секрет при себе.

Она уже было собиралась продолжить свою мысль, но вовремя спохватилась. «Я имею в виду, что когда мы получаем сценарий, то сразу же просматриваем финал, чтобы, например, сказать в конце: «Да, я все еще жива, у меня все еще есть работа». Однако теперь все кончено. Все сделано. Мне больше не придется носить парик», - рассказала она.



