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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала

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    Лина Хиди - Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Лина Хиди

    Актриса, играющая роль Серсеи Ланнистер, призналась, что проболталась в кругу семьи

    Несмотря на то что создатели «Игры престолов» хранят содержание восьмого сезона в тайне, им это не всегда удается. И дело даже не в хакерах, которые делали неоднократные попытки похитить сценарий, а в самих актерах.

    В этот раз автором спойлера стала Лина Хиди, играющая Серсею Ланнистер в фэнтезийной саге. Актриса пришла на утреннее шоу This Morning. Во время беседы с ведущим она призналась, что проболталась о том, что будет в восьмом сезоне сериала, своей семье, так как очень сложно хранить такой большой секрет при себе.

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    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала
    Звезда «Игры престолов» заспойлерила финальный сезон сериала

    Она уже было собиралась продолжить свою мысль, но вовремя спохватилась. «Я имею в виду, что когда мы получаем сценарий, то сразу же просматриваем финал, чтобы, например, сказать в конце: «Да, я все еще жива, у меня все еще есть работа». Однако теперь все кончено. Все сделано. Мне больше не придется носить парик», - рассказала она.

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