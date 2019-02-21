Звезда «Игры Престолов» заспойлерила преображение Сансы Старк последнем сезоне телесаги



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Софи Тернер

Актриса рассказала, что ее героиня примерит доспехи.

Актриса Софи Тернер, ставшая известной после своей роли Сансы Старк в киносаге «Игра престолов», раскрыла некоторые подробности о съемках в последнем сезоне сериала. Она рассказала, что образ ее героини неожиданно изменится.

Слабая Санса Старк станет в заключительных эпизодах, возможно, настоящим воином. Тернер рассказала, что она примерит доспехи и будет выглядеть «как воин Винтерфелла». Поклонники уже предположили, что это может означать, что Санса примет участие в заключительной битве за право стать королевой.

Тернер рассказала, что это первый раз, когда ей в сериале придется надеть доспехи, до этого она носила достаточно женственные наряды, передает Dailymail. Дизайн костюма еще не был показан, но его описали как темно-черный и состоящий из толстой кожи или сопоставимого материала.



