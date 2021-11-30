Звезда «Крепостной» рассказала, что ломала позвоночник

Наталья Денисенко рассказала историю из детства

Известная украинская актриса Наталья Денисенко на своей странице в Инстаграм поделилась трогательной историей из детства. К истории актриса прикрепила детские снимки на которых она позирует со своими подружками в концертных костюмах. Под фото девушка написала, что история балета в её жизни началась ещё с детства.

Наталья Денисенко. Фото natalka_denisenko

Однажды она упала, как ей показалось на тот момент, ничего серьёзного не произошло, но через несколько дней начала болеть спина и оказалось, что это был перелом 5 и 6 позвоночных тел. Как итог, маленькая Наталья лежала на досках и не могла даже ходить самостоятельно в туалет. После выздоровления врачи посоветовали девочке уделять время фактичным занятиям и она пошла на балет.

Напомним, что ранее Наталья в программе «Звёздый путь» призналась, что за один съемочный день может заработать примерно 500 долларов. В то же время она не слишком довольна такой суммой. По словам актрисы, такие же деньги она может заработать на рекламе в Инстаграме.