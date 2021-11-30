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    Звезда «Крепостной» рассказала, что ломала позвоночник

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    Звезда «Крепостной» рассказала, что ломала позвоночник
    Фото из открытых источников

    Наталья Денисенко рассказала историю из детства

    Известная украинская актриса Наталья Денисенко на своей странице в Инстаграм поделилась трогательной историей из детства. К истории актриса прикрепила детские снимки на которых она позирует со своими подружками в концертных костюмах. Под фото девушка написала, что история балета в её жизни началась ещё с детства.

    Наталья Денисенко. Фото natalka_denisenko

    Наталья Денисенко. Фото natalka_denisenko

    Однажды она упала, как ей показалось на тот момент, ничего серьёзного не произошло, но через несколько дней начала болеть спина и оказалось, что это был перелом 5 и 6 позвоночных тел. Как итог, маленькая Наталья лежала на досках и не могла даже ходить самостоятельно в туалет. После выздоровления врачи посоветовали девочке уделять время фактичным занятиям и она пошла на балет.

    Напомним, что ранее Наталья в программе «Звёздый путь» призналась, что за один съемочный день может заработать примерно 500 долларов. В то же время она не слишком довольна такой суммой. По словам актрисы, такие же деньги она может заработать на рекламе в Инстаграме.

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    Теги: актриса балет время
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    Звезда «Крепостной» рассказала, что ломала позвоночник