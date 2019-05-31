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    Шоу-биз

    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе

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    Гвинет Пэлтроу&nbsp; - Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Гвинет Пэлтроу 

    Потенциальные покупатели уже выразили свое недоверие представленным товарам

    46-летняя актриса Гвинет Пэлтроу уже 11 лет занимается развитием своего портала Goop. Раньше актриса предлагала приобрести витамины, косметику и одежду, а сейчас решила заняться улучшением сексуальной жизни фанатов.

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    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе
    Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу выпустила приспособления для забав в душе

    На сайте голливудской звезды появился необычный товар: присоски с ручками для ванной комнаты. Обычно такие приспособления используют пожилые люди, которым трудно выбраться из скользкой ванны. Но Гвинет нашла новый способ применения устройства. Производители утверждают, что их изобретение можно установить под любым удобным углом, а затем использовать для совместного секса в душе. Полочки предназначены для того, чтобы ставить на них ноги, а ручки – чтобы держаться за них во время процесса.

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    Потенциальные покупатели уже выразили свои опасения. Они думают, что от активных действий присоски могут разболтаться, и тогда последствия окажутся травматичными.

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