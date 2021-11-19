Звезда сериала «Игра в кальмара» показала свою обычную жизнь

Модель и актриса - жизнь без камер

Известная южнокорейская модель Чон Хо Ён поделилась со зрителями You-Tube канала Vogue одним днём из своей жизни. Девушка приобрела такую колоссальную известность после выхода на экраны известного сериала «Игра в кальмара», где сыграла одну из главных ролей. Актриса показала как проводит свои обычные дни без всяких преувеличений, фанаты молодой девушки, оставили огромное количество тёплых слов и пожеланий.

«Звезда «Игры в кальмары», возможно, и является выдающимся актерским талантом в этом году, но Чон Хо Ён чувствует себя счастливее всего, когда сидит и слушает классический рок 70-х годов», - отметили под видео.

Напомним, что ранее Чон Хо Ён снялась в достаточно откровенном образе для журнала Vogue. Поклонники девушки оценили внешний вид девушки огромным количеством позитивных комментариев и лайками.