Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины



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Ричард Мэдден Фото: imdb

Обладатель «Золотого глобуса» волнуется из-за появления седых волос

У Ричарда Мэддена, знакомого зрителю по роли брутального Робба Старка в сериале «Игра престолов», оказывается, есть комплексы.

Дело в том, что его смущает пара тонких седых прядей на лбу. По словам его приятелей, 32-летний актер переживает, что начал «преждевременно седеть», и даже не гнушается закрашивать посеребренные волосы.

Если сравнивать снимки Мэддена с различных мероприятий с кадрами из фильмов, то на последних белая прядь не видна.

Стоит отметить, что седые волосы у артиста не были видны, когда он играл Старка в «Игре престолов». В сериале у его персонажа каштановая шевелюра. Седины нет и в «Телохранителе», пишет The Sun.

Впрочем, Мэдден, возможно, будет рад, что у него есть такая «фишка», как белая прядь. Она как раз-таки может сыграть ему на руку, так как его кандидатуру всерьез рассматривают на роль нового Джеймса Бонда. По крайней мере, седина точно не портила Пирса Броснана.