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    Шоу-биз

    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины

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    <p>Ричард Мэдден</p> <p>Фото: imdb</p> - Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины

    Ричард Мэдден

    Фото: imdb

    Обладатель «Золотого глобуса» волнуется из-за появления седых волос

    У Ричарда Мэддена, знакомого зрителю по роли брутального Робба Старка в сериале «Игра престолов», оказывается, есть комплексы.

    Дело в том, что его смущает пара тонких седых прядей на лбу. По словам его приятелей, 32-летний актер переживает, что начал «преждевременно седеть», и даже не гнушается закрашивать посеребренные волосы.

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    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Звезда «Телохранителя» Ричард Мэдден признался, что комплексует из-за своей ранней седины
    Фото: imdb

    Если сравнивать снимки Мэддена с различных мероприятий с кадрами из фильмов, то на последних белая прядь не видна.

    Стоит отметить, что седые волосы у артиста не были видны, когда он играл Старка в «Игре престолов». В сериале у его персонажа каштановая шевелюра. Седины нет и в «Телохранителе», пишет The Sun.

    Впрочем, Мэдден, возможно, будет рад, что у него есть такая «фишка», как белая прядь. Она как раз-таки может сыграть ему на руку, так как его кандидатуру всерьез рассматривают на роль нового Джеймса Бонда. По крайней мере, седина точно не портила Пирса Броснана.

     

    Игра престолов актер
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