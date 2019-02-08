Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мерьем Уизерли instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Актриса исполнила в телесаге одну из главных женских ролей

35-летняя актриса Мерьем Узерли согласилась принять участие в новой фотосессии, перед объективами фотокамер звезда сериала «Великолепный век» появилась с длинными розовыми волосами.

После того, как Мерьем перестала сниматься в сериале «Великолепный век», она сменила цвет волос, перекрасившись из огненно-рыжего в блонд, а позже в насыщенно-кофейный оттенок.

Напомним, что в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли сыграла одну из главных женских ролей, перевоплотившись в возлюбленную султана Сулеймана – наложницу Александру. Позднее по сюжету ленты османский правитель дал своей фаворитке новое имя Хюррем.

В окружении актрисы поговаривали, что она ушла с проекте после того, как узнала, что ее гонорар значительно ниже той суммы, которую получал Халит Эргенч. Однако сама Мерьем никак не отреагировала на эти слухи и кривотолки. Примечательно, что актриса до сих пор общается со своими коллегами по съемочной площадке: Сельмой Эргеч (Хатидже султан), Нур Феттахоглу (Махидевран султан) и Селен Озтюрк (Гюльфем хатун).