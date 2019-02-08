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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии

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    Мерьем Уизерли - Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Мерьем Уизерли
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Актриса исполнила в телесаге одну из главных женских ролей

    35-летняя актриса Мерьем Узерли согласилась принять участие в новой фотосессии, перед объективами фотокамер звезда сериала «Великолепный век» появилась с длинными розовыми волосами.

     После того, как Мерьем перестала сниматься в сериале «Великолепный век», она сменила цвет волос, перекрасившись из огненно-рыжего в блонд, а позже в насыщенно-кофейный оттенок.

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    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    Звезда «Великолепного века» сменила имидж и снялась в фотосессии
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Напомним, что в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли сыграла одну из главных женских ролей, перевоплотившись в возлюбленную султана Сулеймана – наложницу Александру. Позднее по сюжету ленты османский правитель дал своей фаворитке новое имя Хюррем.

    В окружении актрисы поговаривали, что она ушла с проекте после того, как узнала, что ее гонорар значительно ниже той суммы, которую получал Халит Эргенч. Однако сама Мерьем никак не отреагировала на эти слухи и кривотолки. Примечательно, что актриса до сих пор общается со своими коллегами по съемочной площадке: Сельмой Эргеч (Хатидже султан), Нур Феттахоглу (Махидевран султан) и Селен Озтюрк (Гюльфем хатун).

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