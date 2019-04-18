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    Шоу-биз

    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния

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    Фото:&nbsp;instagram / rosemcgowan - Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Фото: instagram / rosemcgowan

    Актриса лишилась важного органа чувств в результате ДТП

    Знаменитая Роуз МакГоуэн призналась, что уже много лет не чувствует запахов. 45-летняя звезда «Зачарованных» рассказала, что обоняние пропало после того, как она попала в автомобильную катастрофу.

    Как сообщает The Daily mail, МакГоуэн получила удар дверью по голове, травму признали не опасной, однако вскоре запахи стали исчезать из ее жизни. Она пожаловалась, что однажды из-за этого поставила под удар всех близких, потому что не почувствовала запаха газа в доме.

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    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния
    Фото: instagram / rosemcgowan

    Актриса обратилась за помощью к специалистам. Ученые Гарвардского университета провели серию тестов, однако так и не обнаружили причины, спровоцировавшие нарушение. Тем не менее случай их очень заинтересовал, ведь, по словам кинозвезды, она продолжает чувствовать вкус еды и более того - он стал ощущаться крайне интенсивно.

    Она сказала, что уже почти привыкла к своей новой жизни с очень яркими вкусами и отсутствием запахов. Безусловно, это приносит некоторые неудобства, но если поставить мониторы слежения за уровнем газа, то, по словам Роуз, можно жить в безопасности.

     

    актриса ДТП новости
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