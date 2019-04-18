Звезда «Зачарованных» рассказала, как после аварии научилась жить без обоняния



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Фото: instagram / rosemcgowan

Актриса лишилась важного органа чувств в результате ДТП

Знаменитая Роуз МакГоуэн призналась, что уже много лет не чувствует запахов. 45-летняя звезда «Зачарованных» рассказала, что обоняние пропало после того, как она попала в автомобильную катастрофу.

Как сообщает The Daily mail, МакГоуэн получила удар дверью по голове, травму признали не опасной, однако вскоре запахи стали исчезать из ее жизни. Она пожаловалась, что однажды из-за этого поставила под удар всех близких, потому что не почувствовала запаха газа в доме.

Актриса обратилась за помощью к специалистам. Ученые Гарвардского университета провели серию тестов, однако так и не обнаружили причины, спровоцировавшие нарушение. Тем не менее случай их очень заинтересовал, ведь, по словам кинозвезды, она продолжает чувствовать вкус еды и более того - он стал ощущаться крайне интенсивно.

Она сказала, что уже почти привыкла к своей новой жизни с очень яркими вкусами и отсутствием запахов. Безусловно, это приносит некоторые неудобства, но если поставить мониторы слежения за уровнем газа, то, по словам Роуз, можно жить в безопасности.