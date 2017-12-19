«Звездные войны: Последние джедаи» обошли «Холодное сердце»

По результатам сборов за прошедшие выходные в США «Звездные войны: Последние джедаи» не вошли даже в пятерку лидеров проката

Первое место в Штатах по итогам выходных занимает «Джуманджи: Зов Джунглей». Далее идут «Кавалерия», «Охота на воров» и «Секретное досье». Тем не менее международные сборы позволили «Последним джедаям» приблизиться к отметке в 1,3 млрд долларов. Таким образом, фильм занял девятое



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По результатам сборов за прошедшие выходные в США «Звездные войны: Последние джедаи» не вошли даже в пятерку лидеров проката

Первое место в Штатах по итогам выходных занимает «Джуманджи: Зов Джунглей». Далее идут «Кавалерия», «Охота на воров» и «Секретное досье». Тем не менее международные сборы позволили «Последним джедаям» приблизиться к отметке в 1,3 млрд долларов. Таким образом, фильм занял девятое место в истории кинематографа по кассовым сборам и отодвинул анимационный фильм «Холодное сердце» (2013) на десятую строчку.

Напомним, что первое и второе места в рейтинге самых кассовых фильмов в истории держатся за фильмами Джеймса Кэмерона. Его «Титаник» через двенадцать лет лидерства с первой строчки смог сместить только «Аватар», добравшийся до суммы, превышающей 2,7 млрд долларов. Третье место в рейтинге числится за кинолентой «Звездные войны: Пробуждение силы».

Джерело: Киноафиша