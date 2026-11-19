Захисник футбольного клубу «Сьюдад-де-Янтсаса» Джон Перласа був дискваліфікований на вісім років за кидок каменю в суддю під час матчу третього дивізіону чемпіонату Еквадору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію футболу Еквадору (FEF).

17 жовтня під час гри між «Сьюдад де Янтсасою» і «Ріо-Агуаріко» Перласа кинув камінь, який потрапив в обличчя Леніна Джованні Охеда Нуньєса – асистента головного арбітра. Гра була зупинена без подальшого продовження, оскільки рефері знадобилася медична допомога. Ушкодження вимагали хірургічного втручання, після якого на відновлення та реабілітацію судді може знадобитися до 60 днів.

Дисциплінарний комітет за підсумками розслідування визнав Перласу винним у фізичному нападі на офіційну особу матчу. Футболіста усунули від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, до 19 жовтня 2034 року.

Клуб визнали відповідальним за поведінку гравця та зобов'язали виплатити штраф у розмірі $2 тис., а також компенсацію у розмірі $4,3 тис. на лікування судді. Також на команду накладено санкцію у вигляді заборони на проведення найближчих трьох матчів на домашньому стадіоні.

Нагадаємо, Михайло Мудрик розповів, як в його організм міг потрапити допінг.

Він заявив, що мельдоній можна дістати лише у східній Європі.

«Препарат міг потрапити в організм тільки в Україні. В Англії таких препаратів немає», – сказав Мудрик.

Він також зазначив, що у той період, коли допінг потрапив в його організм, в Україну приїжджав виключно в розташування національної збірної.

«У збірній варіантів потрапляння цієї речовини у мій організм можна перелічити на пальцях двох рук, і не вистачить. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні у національній збірній.

У збірній нутриціолог раз на два дні приносить кожному гравцеві стаканчик із таблетками, які потрібно випити. Перед матчами цього не роблять. Тому варіантів, як речовина могла потрапити в мій організм, чимало», – сказав футболіст.

Він також наголосив, що проблема полягає в організації процесів у збірній України.