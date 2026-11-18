Гравець лондонського «Тоттенгема» та збірної України Михайло Мудрик розповів, як в його організм міг потрапити допінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube Дмитра Гордона.

Мудрик заявив, що мельдоній можна дістати лише у східній Європі.

«Препарат міг потрапити в організм тільки в Україні. В Англії таких препаратів немає», – сказав Мудрик.

Він також зазначив, що у той період, коли допінг потрапив в його організм, в Україну приїжджав виключно в розташування національної збірної.

«У збірній варіантів потрапляння цієї речовини у мій організм можна перелічити на пальцях двох рук, і не вистачить. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні у національній збірній.

У збірній нутриціолог раз на два дні приносить кожному гравцеві стаканчик із таблетками, які потрібно випити. Перед матчами цього не роблять. Тому варіантів, як речовина могла потрапити в мій організм, чимало», – сказав футболіст.

Він також наголосив, що проблема полягає в організації процесів у збірній України.

Нагадаємо, дискваліфікація Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця.

У 2024 році вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та все ж отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії.