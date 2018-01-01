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    Роман Зозуля не зміг врятувати «Альбасете» від поразки

    «Альбасете» посідає 13 місце у турнірній таблиці
    «Альбасете» у матчі 26-го туру Сегунди поступився вдома «Хімнастіку» з рахунком 0:1. Перемогу «Хімнастіку» приніс гол Васкеса на 44-й хвилині гри. «Альбасете» мав цілий тайм на порятунок, однак так і не зумів провести бодай один м'яч. Український форвард Роман Зозуля з'явився у стартовому складі
    • Сьогодні, 15:22
    • Розсилка
    &laquo;Альбасете&raquo; &ndash; &laquo;Хімнастік&raquo;. Фото: Getty Images
    «Альбасете» – «Хімнастік». Фото: Getty Images

    «Альбасете» посідає 13 місце у турнірній таблиці

    «Альбасете» у матчі 26-го туру Сегунди поступився вдома «Хімнастіку» з рахунком 0:1.

    Перемогу «Хімнастіку» приніс гол Васкеса на 44-й хвилині гри. «Альбасете» мав цілий тайм на порятунок, однак так і не зумів провести бодай один м'яч.

    Український форвард Роман Зозуля з'явився у стартовому складі Альбасете та був замінений на 59-й хвилині. Також у активі екс-нападника Дніпра жовта картка.

    «Альбасете» посідає 13 місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 32 очки. Стільки ж пунктів тепер і на рахунку «Хімнастіка».

    Чемпіонат Іспанії. Сегунда

    26-ий тур

    «Альбасете» – «Хімнастік» – 0:1

    Гол: Васкес(44)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія Роман Зозуля
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