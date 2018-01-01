Роман Зозуля не зміг врятувати «Альбасете» від поразки

«Альбасете» посідає 13 місце у турнірній таблиці

«Альбасете» у матчі 26-го туру Сегунди поступився вдома «Хімнастіку» з рахунком 0:1. Перемогу «Хімнастіку» приніс гол Васкеса на 44-й хвилині гри. «Альбасете» мав цілий тайм на порятунок, однак так і не зумів провести бодай один м'яч. Український форвард Роман Зозуля з'явився у стартовому складі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Альбасете» – «Хімнастік». Фото: Getty Images

«Альбасете» посідає 13 місце у турнірній таблиці

«Альбасете» у матчі 26-го туру Сегунди поступився вдома «Хімнастіку» з рахунком 0:1.

Перемогу «Хімнастіку» приніс гол Васкеса на 44-й хвилині гри. «Альбасете» мав цілий тайм на порятунок, однак так і не зумів провести бодай один м'яч.

Український форвард Роман Зозуля з'явився у стартовому складі Альбасете та був замінений на 59-й хвилині. Також у активі екс-нападника Дніпра жовта картка.

«Альбасете» посідає 13 місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 32 очки. Стільки ж пунктів тепер і на рахунку «Хімнастіка».

Чемпіонат Іспанії. Сегунда

26-ий тур

«Альбасете» – «Хімнастік» – 0:1

Гол: Васкес(44)

Джерело: Футбол 24