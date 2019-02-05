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    Визначилися всі суперники збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2020

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    Із 29 січня по 3 лютого тривали поєдинки кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу 2020 року - Визначилися всі суперники збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2020
    Із 29 січня по 3 лютого тривали поєдинки кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу 2020 року
    ФФУ

    Матчі пройдуть цьогоріч 22-27 жовтня

    Із групи В кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу на Україну вийшла команда Косова, яка посіла друге місце у квартеті з Білоруссю, Норвегією та Андоррою. Переможцем групи С стала Македонія, яка обійшла Албанію, Грецію та Сан-Марино.

    Збірна України завдяки високому рейтингу потрапила до основного раунду відбору напряму. Синьо-жовті прийматимуть Словенію, Македонію та Косово на своєму майданчику 22-27 жовтня цього року.

    Основний раунд

    Група 1: Іспанія, Польща, Грузія, Фінляндія.

    Група 2: Україна, Словенія, Македонія, Косово.

    Група 3: Азербайджан, Словаччина, Молдова, Чорногорія.

    Група 4: Італія, Угорщина, Білорусь, Англія.

    Група 5: Казахстан, Румунія, Голландія, Албанія.

    Група 6: Сербія, Франція, Бельгія, Швейцарія.

    Група 7: Росія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Швеція.

    Група 8: Португалія, Чехія, Латвія, Німеччина.

    Поєдинки основного раунду відбору на ЧС-2020 відбудуться в Польщі, Україні, Азербайджані, Італії, Румунії, Франції, Хорватії та Португалії. Перші та другі команди кожної із груп проб’ються до еліт-раунду.

    У наступній стадії відбору 16 збірних розділять на чотири квартети, переможці яких напряму потраплять на чемпіонат світу. Поєдинки еліт-раунду відбудуться 28 січня - 2 лютого 2020 року. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-те та 12 квітня 2020 року.

    Таким чином, шість команд європейського відбору приєднаються на чемпіонаті світу до Литви, яка прийматиме світовий форум 12 вересня - 4 жовтня 2020 року.

    АФК (Азія) матиме змогу відправити на ЧС-2020 п'ять команд, КАФ (Африка) — три, КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка) — чотири, КОНМЕБОЛ (Південна Америка) — чотири, ОФК (Океанія) — одну. Загалом у світовій першості візьмуть участь 24 команди.

    Джерело: ФФУ

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