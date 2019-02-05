Визначилися всі суперники збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2020



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Із 29 січня по 3 лютого тривали поєдинки кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу 2020 року ФФУ

Матчі пройдуть цьогоріч 22-27 жовтня

Із групи В кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу на Україну вийшла команда Косова, яка посіла друге місце у квартеті з Білоруссю, Норвегією та Андоррою. Переможцем групи С стала Македонія, яка обійшла Албанію, Грецію та Сан-Марино.

Збірна України завдяки високому рейтингу потрапила до основного раунду відбору напряму. Синьо-жовті прийматимуть Словенію, Македонію та Косово на своєму майданчику 22-27 жовтня цього року.

Основний раунд

Група 1: Іспанія, Польща, Грузія, Фінляндія.

Група 2: Україна, Словенія, Македонія, Косово.

Група 3: Азербайджан, Словаччина, Молдова, Чорногорія.

Група 4: Італія, Угорщина, Білорусь, Англія.

Група 5: Казахстан, Румунія, Голландія, Албанія.

Група 6: Сербія, Франція, Бельгія, Швейцарія.

Група 7: Росія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Швеція.

Група 8: Португалія, Чехія, Латвія, Німеччина.

Поєдинки основного раунду відбору на ЧС-2020 відбудуться в Польщі, Україні, Азербайджані, Італії, Румунії, Франції, Хорватії та Португалії. Перші та другі команди кожної із груп проб’ються до еліт-раунду.

У наступній стадії відбору 16 збірних розділять на чотири квартети, переможці яких напряму потраплять на чемпіонат світу. Поєдинки еліт-раунду відбудуться 28 січня - 2 лютого 2020 року. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-те та 12 квітня 2020 року.

Таким чином, шість команд європейського відбору приєднаються на чемпіонаті світу до Литви, яка прийматиме світовий форум 12 вересня - 4 жовтня 2020 року.

АФК (Азія) матиме змогу відправити на ЧС-2020 п'ять команд, КАФ (Африка) — три, КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка) — чотири, КОНМЕБОЛ (Південна Америка) — чотири, ОФК (Океанія) — одну. Загалом у світовій першості візьмуть участь 24 команди.

Джерело: ФФУ