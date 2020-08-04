1038 матчів та інфаркт за плечима. Великий воротар Касільяс вирішив завершити кар’єру



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Ікер Касільяс п''ять разів визнавався найкращим воротарем світу Світлина - Instagram Ікера Касільяса

Голкіпер грав на високому рівні з 1999 року

Іспанський футбольний голкіпер Ікер Касільяс оголосив про завершення кар’єри.

«Важлива та дорога, по якій ви йдете, як і люди, які вас супроводжують, а не фінальний пункт призначення, до якого ви прагнете. Тому що все приходить з роботою і зусиллями, і думаю, що можу без вагань сказати, що це був і шлях, і мрія, і покликання. Дякую», - написав Касільяс у своїй сторінці в Twitter.

Ікер народився 20 травня 1981 року в муніципалітеті Мостолес, у Мадриді. Касільяс є вихованцем мадридського «Реала», в системі якого знаходився з 1990-го, а за молодіжні команди почав виступати в 1998-му.

У сезоні-1999/2000 став основним голкіпером першої команди, а завершив той рік перемогою в Лізі чемпіонів. Пізніше «Реал» з Ікером у складі ставав найсильнішим клубом континенту ще двічі – у 2002-му і 2014 роках.

Також Касільяс став із «бланкос» п’ятиразовим чемпіоном Іспанії (2001, 2003, 2007, 2008, 2012), володарем двох Кубків Іспанії (2011, 2014), двох Суперкубків УЄФА (2002, 2014), Міжконтинентального кубка-2002, переможцем клубного чемпіонату світу-2014, володарем чотирьох Суперкубків Іспанії (2001, 2003, 2008, 2012). Всього за «Реал» в 16-ти сезонах провів 725 матчів і пропустив 751 гол.

У 2015 році Ікер перебрався у португальський «Порту». Впродовж чотирьох сезонів провів за клуб 146 матчів і пропустив 104 м’ячі. Касільяс став дворазовим чемпіоном Португалії (2018, 2020), володарем Кубка Португалії-2020 і Суперкубка країни-2018. Правда, в сезоні-2019/2020 Касільяс не зіграв за «Порту» жодного матчу. 1 травня 2019 року на тренувальній базі клубу він переніс інфаркт, після якого оговтався, але повернутися на поле не зміг.

Екс-капітан національної збірної Іспанії Касільяс – чемпіон світу (2010) і дворазовий чемпіон Європи (2008 і 2012). За національну збірну Іспанії він у період 2000-2016 років зіграв 167 матчів і пропустив 88 м’ячів.

Також був чемпіоном світу серед молоді в 1999-му і чемпіоном Європи U16 1997 року.

П’ять разів Ікер визнавався найкращим голкіпером світу за версією IFFHS (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Починаючи з 2009 року зустрічається з іспанською спортивною телеведучою Сарою Карбонеро. У 2014-му в пари народився син Мартін, у 2016-му – другий син Лукас.