17-річний воротар помер після переможного сейву
Рамон Ісмаель Коронель
El Imparcial
Голкіпер відбив грудьми вирішальний пенальті
Трагедією закінчився футбольний матч Північної регіональної ліги в Аргентині. Після завершення післяматчевої серії пенальті помер воротар однієї з команд, інформує ABC.es.
17-річний Рамон Ісмаель Коронель відбив вирішальний пенальті та побіг святкувати перемогу разом з командою. За мить футболіст раптово упав. На стадіоні не виявилося лікарів, то ж футболіста автомобілем спробували доправити до найближчої лікарні. Але той помер ще по дорозі.
Пізніше лікарі повідомили, що у Рамона Ісмаеля були проблеми з кардіореспіраторною системою.