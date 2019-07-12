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    17-річний воротар помер після переможного сейву

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    Рамон Ісмаель Коронель&nbsp; - 17-річний воротар помер після переможного сейву
    Рамон Ісмаель Коронель 
    El Imparcial

    Голкіпер відбив грудьми вирішальний пенальті

    Трагедією закінчився футбольний матч Північної регіональної ліги в Аргентині. Після завершення післяматчевої серії пенальті помер воротар однієї з команд, інформує ABC.es.

    17-річний Рамон Ісмаель Коронель відбив вирішальний пенальті та побіг святкувати перемогу разом з командою. За мить футболіст раптово упав. На стадіоні не виявилося лікарів, то ж футболіста автомобілем спробували доправити до найближчої лікарні. Але той помер ще по дорозі.

    Пізніше лікарі повідомили, що у Рамона Ісмаеля були проблеми з кардіореспіраторною системою.

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