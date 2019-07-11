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    Колишній тренер «Шахтаря» Фонсека посварився з помічником в «Ромі»

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    Паулу Фонсека - Колишній тренер «Шахтаря» Фонсека посварився з помічником в «Ромі»
    Паулу Фонсека
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    Португалець Паулу Фонсека накричав на асистента Тьягу Леала

    У Італії знайшли підтвердження чутки про складні стосунки в тренерському штабі «Роми».

    Перед одним з останніх тренувань команди посварилися головний тренер Паулу Фонсека та його асистент Тьягу Леал. Головний кричав на свого помічника, інформує calcio.fanpage.it.

    Фонсека та Леал уже не перший сезон працюють разом. До «Роми» вони перейшли разом із донецького «Шахтаря», де працювали з 2016 по літо 2019 року. Італійські оглядачі стверджують, що свого часу Фонсека запросив Леала до свого тренерського штабу, після перегляду його коментарів до футбольних відеооглядів на каналі YouTube.

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