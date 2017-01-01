20-річний півзахисник «Динамо» визнаний найкращим гравцем 18-го туру Прем'єр-ліги України

У матчі з «Маріуполем» Циганков забив гол та віддав дві результативні передачі

Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками 18-го туру. Нагорода дісталася півзахиснику «Динамо» Віктору Циганкову. У голосуванні брали участь: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Степан Юрчишин та Геннадій Орбу. Нагадаємо, 20-річний Циганков забив гол і зробив