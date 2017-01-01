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    20-річний півзахисник «Динамо» визнаний найкращим гравцем 18-го туру Прем'єр-ліги України

    У матчі з «Маріуполем» Циганков забив гол та віддав дві результативні передачі
    Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками 18-го туру. Нагорода дісталася півзахиснику «Динамо» Віктору Циганкову. У голосуванні брали участь: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Степан Юрчишин та Геннадій Орбу. Нагадаємо, 20-річний Циганков забив гол і зробив
    • Сьогодні, 11:18
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    Віктор Циганков (праворуч)
    Віктор Циганков (праворуч)

    У матчі з «Маріуполем» Циганков забив гол та віддав дві результативні передачі

    Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками 18-го туру.

    Нагорода дісталася півзахиснику «Динамо» Віктору Циганкову.

    У голосуванні брали участь: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Степан Юрчишин та Геннадій Орбу.

    Нагадаємо, 20-річний Циганков забив гол і зробив дві гольові передачі в матчі проти «Маріуполя» (5:1).

    Циганков на один бал випередив нападника «Динамо» Жуніора Мораєса і на три бали півзахисника киян Дениса Гармаша.

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