20-річний півзахисник «Динамо» визнаний найкращим гравцем 18-го туру Прем'єр-ліги України
- Сьогодні, 11:18
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Віктор Циганков (праворуч)
У матчі з «Маріуполем» Циганков забив гол та віддав дві результативні передачі
Прем'єр-ліга оголосила кращого гравця за підсумками 18-го туру.
Нагорода дісталася півзахиснику «Динамо» Віктору Циганкову.
У голосуванні брали участь: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Степан Юрчишин та Геннадій Орбу.
Нагадаємо, 20-річний Циганков забив гол і зробив дві гольові передачі в матчі проти «Маріуполя» (5:1).
Циганков на один бал випередив нападника «Динамо» Жуніора Мораєса і на три бали півзахисника киян Дениса Гармаша.