Прем'єр-ліга. «Динамо» вдома розгромило «Маріуполь»

«Маріуполь» догравав матч вдесятьох, за що був жорстоко покараний суперником

У матчі 18-го туру чемпіонату України «Динамо» на своєму полі розібралося з «Маріуполем» з рахунком 5:1. «Динамо» дуже активно розпочало матч, створивши низку небезпечних моментів, проте не тільки не забило, але навіть пропустило першим. Ігор Кирюханцев навісив точно на дальню штангу, де Сергій Болбат розстріляв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Маріуполь» догравав матч вдесятьох, за що був жорстоко покараний суперником

У матчі 18-го туру чемпіонату України «Динамо» на своєму полі розібралося з «Маріуполем» з рахунком 5:1.

«Динамо» дуже активно розпочало матч, створивши низку небезпечних моментів, проте не тільки не забило, але навіть пропустило першим. Ігор Кирюханцев навісив точно на дальню штангу, де Сергій Болбат розстріляв Георгія Бущана.

Цей постріл виявився єдиним, що припав у ворота Бущана за весь матч. «Динамо» ж відігралося моментально - Денис Гармаш, скориставшись скидкою від Дьємерсі Мбокані, пробив точно в нижній кут - і почав перетворювати ігрову перевагу у відповідний рахунок на табло.

Ще перед відходом на перерву Віктор Циганков відгукнувся на пас Гармаша у воротарському майданчику противника і вивів «Динамо» вперед.

У другому таймі, коли Сергій Яворський грубим підкатом на Жуніора Мораес заробив другу жовту картку, «Маріуполь» залишився в меншості.

Сам Мораес і покарав гостей, оформивши дубль, спершу красиво пробивши під поперечину на підході до штрафного майданчика, а після впевнено замкнувши подачу з кутового.

Фінальну крапку поставив Гонсалес, накрутивши супротивників і реалізувавши вихід один на один.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

18-ий тур

«Динамо» - «Маріуполь» - 5:1

Голи: Гармаш(29), Циганков(45), Мораес(75, 84), Гонсалес(90) – Болбат(27)

«Динамо»: Бущан - Кенджера, Хачеріді, Кадар, Пиварич - Морозюк, Буяльський, Шапаренко, Циганков - Мораес, Мбокані.

«Маріуполь»: Худжамов - Кирюханцев, Білий, Яворський, Неплях - Вакуленко, Мишнєв - Кожанов, Тотовицький, Болбат – Фомін.

Турнірна таблиця після матчів 18-го туру