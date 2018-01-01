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    21-річний футболіст вчинив самогубство після святкування нового року

    Загиблий був дуже милим хлопцем та одним з лідерів команди
    У новорічну ніч 21-річний гравець індійського клубу «Спортинг» Аварішо Фернандес вчинив самогубство. Хлопець наклав на себе руки після того, як повернувся додому після святкування Нового року з друзями. Наразі поліція встановлює причину цього вчинку. Про це пише видання ТСН. «По тому, що ми дізналися, він повернувся з вечірки з
    • Вчора, 22:38
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    Аварішо Фернандес вчинив самогубство
    Аварішо Фернандес вчинив самогубство

    Загиблий був дуже милим хлопцем та одним з лідерів команди

    У новорічну ніч 21-річний гравець індійського клубу «Спортинг» Аварішо Фернандес вчинив самогубство. Хлопець наклав на себе руки після того, як повернувся додому після святкування Нового року з друзями.

    Наразі поліція встановлює причину цього вчинку. Про це пише видання ТСН.

    «По тому, що ми дізналися, він повернувся з вечірки з друзями, і тривога була піднята, коли він не відкривав двері вранці. Його тіло можна було зняти, лише відчинивши вікно. Причина смерті поки невідома», – сказано у повідомленні поліції.

    Генеральний директор «Спортинга», в якому грав хлопець, підтвердив, що основна версія – це самогубство. Також він додав, що загиблий був дуже милим хлопцем та одним з лідерів команди.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ самогубство
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