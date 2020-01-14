Африканський олігарх бажає купити лондонський «Арсенал»



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Аліко Данготе Твіттер

Нігерійський мільярдер Аліко Данготе вже багато років вболіває за «канонірів»

Найбагатша людина Африки Аліко Данготе розглядає можливість придбання 2021 року лондонського «Арсеналу». Нігерійський мільярдер уже багато років вболіває за «канонірів».

«Це та команда, яку я хотів би купити. Але наразі я вклав 20 мільярдів євро у поточні проєкти і хочу зосередитися на них. Я закінчу ці справи до 2021 і тоді зможу подумати про «Арсенал». Саме зараз я не купую клуб, але зроблю це, коли закінчу поточні проєкти», - передає слова Данготе The Daily Mail.

Наразі «Арсенал» посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги. У лондонців шість перемог та 10 нічиїх після 22-х матчів.

Наразі «Арсенал» належить американському підприємцю Стену Кронке.

Клуб є одним з найуспішніших у Англії. За час від заснування 1886 року лондонці 13 разів перемагали в чемпіонаті та стільки ж разів у національному Кубку.