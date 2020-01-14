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    «Барселона» терміново замінила головного тренера

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    Ернесто Вальверде - «Барселона» терміново замінила головного тренера
    Ернесто Вальверде
    ФК «Барселона»

    Уперше за 17 років каталонці звільнили тренера в розпал сезону

    Футбольна «Барселона» повідомила про розірвання угоди з 55-річним іспанським фахівцем Ернесто Вальверде.

    Наступником Вальверде в клубі призначили колишнього наставника «Бетиса» Кіке Сетьєна. Він уклав угоду з каталонським клубом до 2022 року.

    «Барселона» звільнила головного тренера в розпал сезону вперше з 2003 року. Тоді каталонці звільнили нідерландця Луї ван Гала, якого замінив серб Радомир Антич. Тренерська заміна 2003 року відбувалася після 20-очкового відставання в турнірній таблиці. У підсумку «Барса» фінішувала в чемпіонаті з 22-ма очками відставання.

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    Поточного сезону «Барселона» очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії з 40-ка очками після 19-ти матчів.

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