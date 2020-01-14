«Барселона» терміново замінила головного тренера



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Ернесто Вальверде ФК «Барселона»

Уперше за 17 років каталонці звільнили тренера в розпал сезону

Футбольна «Барселона» повідомила про розірвання угоди з 55-річним іспанським фахівцем Ернесто Вальверде.

Наступником Вальверде в клубі призначили колишнього наставника «Бетиса» Кіке Сетьєна. Він уклав угоду з каталонським клубом до 2022 року.

«Барселона» звільнила головного тренера в розпал сезону вперше з 2003 року. Тоді каталонці звільнили нідерландця Луї ван Гала, якого замінив серб Радомир Антич. Тренерська заміна 2003 року відбувалася після 20-очкового відставання в турнірній таблиці. У підсумку «Барса» фінішувала в чемпіонаті з 22-ма очками відставання.

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Поточного сезону «Барселона» очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії з 40-ка очками після 19-ти матчів.