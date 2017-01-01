  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Агент: До Хачеріді є інтерес з боку кращих команд з топ-5 європейських чемпіонатів»

    Втім, які саме команди цікавляться захисником «Динамо», агент не уточнив
    До захисника «Динамо» та збірної України Євгена Хачеріді є чималий інтерес з боку кращих команд з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів. Про це повідомив футбольний агент Іван Піроженко, який розповів про можливі переходи своїх підопічних - Євгена Селезньова, Андрія Близниченка і Євгена Хачеріді. «На сьогоднішній день по
    • Сьогодні, 15:52
    • Розсилка
    Євген Хачеріді
    Євген Хачеріді

    Втім, які саме команди цікавляться захисником «Динамо», агент не уточнив

    До захисника «Динамо» та збірної України Євгена Хачеріді є чималий інтерес з боку кращих команд з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів.

    Про це повідомив футбольний агент Іван Піроженко, який розповів про можливі переходи своїх підопічних - Євгена Селезньова, Андрія Близниченка і Євгена Хачеріді.

    «На сьогоднішній день по Селезньову є приваблива пропозицію з Китаю. Однак Євген хоче залишитися в Туреччині. Скажу, що він на олівці у всіх турецьких клубів, але не кожен може потягнути високу зарплату нападника. Щоб прогресувати, Близниченку потрібно грати. Зараз є інтерес до футболіста з боку команд, які лідирують в першій турецькій лізі і могли б гарантувати йому місце в основі», - зазначив він.

    «У випадку з Хачеріді все залежить від самого Євгена, на який крок він зважиться - продовжити контракт з «Динамо» або виїхати за кордон. Можу сказати з упевненістю, що до нього є чималий інтерес з боку кращих команд з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів», - додав Піроженко.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ