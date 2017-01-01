Агент: До Хачеріді є інтерес з боку кращих команд з топ-5 європейських чемпіонатів»

Втім, які саме команди цікавляться захисником «Динамо», агент не уточнив

До захисника «Динамо» та збірної України Євгена Хачеріді є чималий інтерес з боку кращих команд з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів. Про це повідомив футбольний агент Іван Піроженко, який розповів про можливі переходи своїх підопічних - Євгена Селезньова, Андрія Близниченка і Євгена Хачеріді. «На сьогоднішній день по



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Євген Хачеріді

Втім, які саме команди цікавляться захисником «Динамо», агент не уточнив

До захисника «Динамо» та збірної України Євгена Хачеріді є чималий інтерес з боку кращих команд з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів.

Про це повідомив футбольний агент Іван Піроженко, який розповів про можливі переходи своїх підопічних - Євгена Селезньова, Андрія Близниченка і Євгена Хачеріді.

«На сьогоднішній день по Селезньову є приваблива пропозицію з Китаю. Однак Євген хоче залишитися в Туреччині. Скажу, що він на олівці у всіх турецьких клубів, але не кожен може потягнути високу зарплату нападника. Щоб прогресувати, Близниченку потрібно грати. Зараз є інтерес до футболіста з боку команд, які лідирують в першій турецькій лізі і могли б гарантувати йому місце в основі», - зазначив він.

«У випадку з Хачеріді все залежить від самого Євгена, на який крок він зважиться - продовжити контракт з «Динамо» або виїхати за кордон. Можу сказати з упевненістю, що до нього є чималий інтерес з боку кращих команд з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів», - додав Піроженко.

Джерело: zbirna.com