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    Агент підтвердив, що нападник «Шахтаря» може перебратися у чемпіонат Росії

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    Факундо Феррейра. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo; - Агент підтвердив, що нападник «Шахтаря» може перебратися у чемпіонат Росії
    Факундо Феррейра. Фото ФК «Шахтар»

    Факундо Феррейра близький до переходу у ЦСКА або ж «Спартак»

    Існує ймовірність переходу форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри у московські ЦСКА або «Спартак».

    Про це повідомив відомий український агент Вадим Шаблій, інформує «СЭ».

    «У нього закінчився контакт із «Шахтарем», так що, думаю, справді ним цікавляться російські клуби», - зазначив він.

    27-річний Феррейра у минулому сезоні став найкращим бомбардиром чемпіонату України, забивши 21 м'яч у 30 матчах.

    Напередодні повідомлялося, що для завершення угоди футболісту залишилося пройти медогляд і підписати контракт з одним з російським клубі.

    Додавалося, що на гравця також претендувала «Бенфіка», але ЦСКА випередив «орлів» у боротьбі за гравця, запропонувавши йому кращі фінансові умови.

    Контракт Феррейри із «Шахтарем» закінчується 30 червня цього року, він може перейти у новий клуб на правах вільного агента.

    В цілому Феррейра забив за «Шахтар» 60 голів у 115 матчах.

    Нагадаємо, Факундо підтвердив, що йде з «Шахтаря».

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