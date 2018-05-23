Агент підтвердив, що нападник «Шахтаря» може перебратися у чемпіонат Росії

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Факундо Феррейра. Фото ФК «Шахтар»

Факундо Феррейра близький до переходу у ЦСКА або ж «Спартак»

Існує ймовірність переходу форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри у московські ЦСКА або «Спартак».

Про це повідомив відомий український агент Вадим Шаблій, інформує «СЭ».

«У нього закінчився контакт із «Шахтарем», так що, думаю, справді ним цікавляться російські клуби», - зазначив він.

27-річний Феррейра у минулому сезоні став найкращим бомбардиром чемпіонату України, забивши 21 м'яч у 30 матчах.

Напередодні повідомлялося, що для завершення угоди футболісту залишилося пройти медогляд і підписати контракт з одним з російським клубі.

Додавалося, що на гравця також претендувала «Бенфіка», але ЦСКА випередив «орлів» у боротьбі за гравця, запропонувавши йому кращі фінансові умови.

Контракт Феррейри із «Шахтарем» закінчується 30 червня цього року, він може перейти у новий клуб на правах вільного агента.

В цілому Феррейра забив за «Шахтар» 60 голів у 115 матчах.

Нагадаємо, Факундо підтвердив, що йде з «Шахтаря».