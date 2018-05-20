Факундо Феррейра підтвердив, що йде з «Шахтаря»

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Фото ФК «Шахтар»

Новий свій клуб аргентинець поки не назвав

Форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра повідомив, що матч проти «Динамо» був останнім для нього у складі «гірників»

«Це мій останній матч за «Шахтар», я покидаю команду. Дуже вдячний клубу, уболівальникам. З «Шахтарем» я виграв і кубок, і чемпіонство, дуже щасливий через це», - сказав він.

«Але у мене є інші пропозиції. Зараз хочу трохи відпочити. Мені подобаються чемпіонати Іспанії та Італії, хотів би грати там. Зараз йдуть переговори, поки не можу назвати клуби», - сказав Феррейра.

Контракт аргентинця з «Шахтарем» закінчується влітку.

Раніше повідомлялося, що «Торіно» й «Андерлехт» цікавляться Феррейра. Португальські ЗМІ повідомляють, що аргентинець підпише контракт з «Бенфікою».

Всього за «Шахтар» 27-річний форвард провів 115 матчів, забив 59 голів і зробив 12 асистів.

Раніше Марлос і Степаненко попрощалися з Феррейрою.

Джерело: Tribuna.com