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    Факундо Феррейра підтвердив, що йде з «Шахтаря»

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    Фото ФК&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo;
    Фото ФК «Шахтар»

    Новий свій клуб аргентинець поки не назвав

    Форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра повідомив, що матч проти «Динамо» був останнім для нього у складі «гірників»

    «Це мій останній матч за «Шахтар», я покидаю команду. Дуже вдячний клубу, уболівальникам. З «Шахтарем» я виграв і кубок, і чемпіонство, дуже щасливий через це», - сказав він.

    «Але у мене є інші пропозиції. Зараз хочу трохи відпочити. Мені подобаються чемпіонати Іспанії та Італії, хотів би грати там. Зараз йдуть переговори, поки не можу назвати клуби», - сказав Феррейра.

    Контракт аргентинця з «Шахтарем» закінчується влітку.

    Раніше повідомлялося, що «Торіно» й «Андерлехт» цікавляться Феррейра. Португальські ЗМІ повідомляють, що аргентинець підпише контракт з «Бенфікою».

    Всього за «Шахтар» 27-річний форвард провів 115 матчів, забив 59 голів і зробив 12 асистів.

    Раніше Марлос і Степаненко попрощалися з Феррейрою.

    Джерело: Tribuna.com

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