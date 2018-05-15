Ахметов привітав ФК «Шахтар» з чемпіонством, але не уточнив, чи залишається Фонсека

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Ринат Ахметов. Фото ФК «Шахтар»

Власник донецького клубу звернувся до усіх співробітників

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов особисто привітав команду, тренерів і вболівальників з чемпіонством.

Відповідне звернення з’явилося на офіційному сайті донецького клубу.

«Вітаю гравців, тренерів, співробітників і вболівальників «Шахтаря» з одинадцятим чемпіонством і «золотим дублем». За два останні сезони «Шахтар» виграв п'ять трофеїв. Це означає, що, незважаючи на всі труднощі, наш клуб залишається найкращим в Україні», - зауважив він.

«У цьому сезоні команда показала чудову гру у Лізі чемпіонів. Ми пройшли нелегку чемпіонську гонку, проявили характер і по праву тримаємо у руках золоті медалі та кубок України. Далеко від дому і рідних трибун «Шахтар» ще раз захистив свій статус команди №1», - додав Ахметов.

Окремо президент клубу подякував Паулу Фонсеці та його тренерському штабу.

«Ви виконали величезну роботу, подарували вболівальникам яскравий сезон і другий «золотий дубль» поспіль. Дякую гравцям за красивий, атакувальний, чемпіонський футбол. Хлопці, ви – гордість «Шахтаря». Спасибі лікарям і масажистам, адміністраторам, менеджменту і всім співробітникам», - продовжив він.

«І найголовніше, я хочу сказати величезне спасибі всім вболівальникам «Шахтаря». Сьогодні кожен з вас – чемпіон. Спасибі за те, що вірите у «Шахтар». Дякую за вашу підтримку та любов. Ми граємо і перемагаємо для вас», - зазначив власник клубу.

Ахметов також заявив, що мета команди – показувати сильну гру у чемпіонаті та Лізі чемпіонів. При цьому він не уточнив, чи залишиться Фонсека у клубі ще на сезон.