Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)

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Яскраві кадри емоційного святкування футболістів і тренерського штабу

У неділю, 13-го травня, «Шахтар» обігравши «Верес» достроково став 11-кратним чемпіоном України.

Гравці не дали головному тренеру Паулу Фонсеці закінчити прес-конференцію - увірвалися в зал і облили його шампанським.

Яскраві кадри емоційного святкування футболістів і тренерського штабу з чемпіонської роздягальні команди на ОСК «Металіст» - у фотогалереї.

Наступний матч проти «Динамо» «Шахтар» проведе вже в статусі чемпіонів.