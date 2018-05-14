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    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)

    • Сьогодні, 09:03
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    Яскраві кадри емоційного святкування футболістів і тренерського штабу

    У неділю, 13-го травня, «Шахтар» обігравши «Верес» достроково став 11-кратним чемпіоном України.

    Гравці не дали головному тренеру Паулу Фонсеці закінчити прес-конференцію - увірвалися в зал і облили його шампанським.

    Яскраві кадри емоційного святкування футболістів і тренерського штабу з чемпіонської роздягальні команди на ОСК «Металіст» - у фотогалереї.

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    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)
    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)
    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)
    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)
    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)
    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)
    Як «Шахтар» святкував своє 11-те чемпіонство (фотогалерея)
    shakhtar.com

    Наступний матч проти «Динамо» «Шахтар» проведе вже в статусі чемпіонів.

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