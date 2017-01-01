Ахметов: У 2018 році чекаю гімн Ліги чемпіонів на «Донбас Арені»

Президент «Шахтаря» розповів, чого очікує від 2018-го року

Президент донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов хоче, щоб у Донецьк повернувся футбол європейського рівня. Про це він сказав в інтерв'ю «Дзеркалу Тижня». «Якого дива я чекаю в 2018 році? Я чекаю гімну Ліги чемпіонів на «Донбас Арені» і переповнених вболівальниками трибун, як це було раніше», - зазначив



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Рінат Ахметов. Фото: Дзеркало Тижня

Президент «Шахтаря» розповів, чого очікує від 2018-го року

Президент донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов хоче, щоб у Донецьк повернувся футбол європейського рівня.

Про це він сказав в інтерв'ю «Дзеркалу Тижня».

«Якого дива я чекаю в 2018 році? Я чекаю гімну Ліги чемпіонів на «Донбас Арені» і переповнених вболівальниками трибун, як це було раніше», - зазначив він.

«Це буде означати тільки одне: у нашій країні настав стабільний, міцний мир. Це буде означати, що люди більше не гинуть і не страждають, що люди, нарешті, живуть, а не виживають», - додав Ахметов.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.