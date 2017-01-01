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    Ахметов: У 2018 році чекаю гімн Ліги чемпіонів на «Донбас Арені»

    Президент «Шахтаря» розповів, чого очікує від 2018-го року
    Президент донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов хоче, щоб у Донецьк повернувся футбол європейського рівня. Про це він сказав в інтерв'ю «Дзеркалу Тижня». «Якого дива я чекаю в 2018 році? Я чекаю гімну Ліги чемпіонів на «Донбас Арені» і переповнених вболівальниками трибун, як це було раніше», - зазначив
    • Сьогодні, 12:23
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    Рінат Ахметов. Фото: Дзеркало Тижня
    Рінат Ахметов. Фото: Дзеркало Тижня

    Президент «Шахтаря» розповів, чого очікує від 2018-го року

    Президент донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов хоче, щоб у Донецьк повернувся футбол європейського рівня.

    Про це він сказав в інтерв'ю «Дзеркалу Тижня».

    «Якого дива я чекаю в 2018 році? Я чекаю гімну Ліги чемпіонів на «Донбас Арені» і переповнених вболівальниками трибун, як це було раніше», - зазначив він.

    «Це буде означати тільки одне: у нашій країні настав стабільний, міцний мир. Це буде означати, що люди більше не гинуть і не страждають, що люди, нарешті, живуть, а не виживають», - додав Ахметов.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Донбас Рінат Ахметов «Шахтар» Донецьк
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