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    «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів

    Очікується, що резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ»
    «Шахтар» веде переговори по гучному продажу та купівлі гравців. Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. «З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна «Шахтаря». Якщо клуб доб'ється успіху в переговорах, в яких зараз знаходиться (як в плані продажу, так і покупки),
    • Сьогодні, 11:25
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    Фред, Бернард та Марлос. Фото: прес-служба ФК Шахтар
    Фред, Бернард та Марлос. Фото: прес-служба ФК Шахтар

    Очікується, що резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ»

    «Шахтар» веде переговори по гучному продажу та купівлі гравців.

    Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

    «З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна «Шахтаря». Якщо клуб доб'ється успіху в переговорах, в яких зараз знаходиться (як в плані продажу, так і покупки), резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ», - написав Бурбас.

    Раніше повідомлялося, що Азеведо може перейти в «Крузейро» і ПАОК, «Манчестер Сіті» цікавиться Фредом, а «Інтер» планує придбати Бернарда.

    Нагадаємо, «Шахтар» цікавився півзахисником «Карпат».

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