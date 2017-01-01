«Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів

Очікується, що резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ»

«Шахтар» веде переговори по гучному продажу та купівлі гравців. Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. «З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна «Шахтаря». Якщо клуб доб'ється успіху в переговорах, в яких зараз знаходиться (як в плані продажу, так і покупки),



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Фред, Бернард та Марлос. Фото: прес-служба ФК Шахтар

Очікується, що резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ»

«Шахтар» веде переговори по гучному продажу та купівлі гравців.

Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

«З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна «Шахтаря». Якщо клуб доб'ється успіху в переговорах, в яких зараз знаходиться (як в плані продажу, так і покупки), резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ», - написав Бурбас.

Раніше повідомлялося, що Азеведо може перейти в «Крузейро» і ПАОК, «Манчестер Сіті» цікавиться Фредом, а «Інтер» планує придбати Бернарда.

Нагадаємо, «Шахтар» цікавився півзахисником «Карпат».