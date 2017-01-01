«Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів
- Сьогодні, 11:25
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Очікується, що резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ»
«Шахтар» веде переговори по гучному продажу та купівлі гравців.
Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.
«З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна «Шахтаря». Якщо клуб доб'ється успіху в переговорах, в яких зараз знаходиться (як в плані продажу, так і покупки), резонанс в Україні однозначно буде більше, ніж після шаленого переходу Неймара в «ПСЖ», - написав Бурбас.
Раніше повідомлялося, що Азеведо може перейти в «Крузейро» і ПАОК, «Манчестер Сіті» цікавиться Фредом, а «Інтер» планує придбати Бернарда.
Нагадаємо, «Шахтар» цікавився півзахисником «Карпат».
З великим інтересом чекаю найближчого трансферного вікна Шахтаря. Якщо клуб досягне успіху у перемовинах, в яких нині перебуває (як в плані продажу, так і - увага- купівлі), резонанс в Україні однозначно буде більший, аніж після шаленого переходу Неймара в ПСЖ— Igor Burbas (@iburbas) 28 декабря 2017 г.