«Альбасете» українця Зозулі програв в матчі чемпіонату Іспанії
- Сьогодні, 19:21
-
Розсилка
Роман Зозуля. Фото: Динамо от Шурика
Український нападник відзначитися результативними діями не зміг
В матчі 21-го туру іспанської Сегунди «Альбасете» вдома поступився «Тенеріфе»
Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля вийшов на поле в стартовому складі і відіграв повний матч, проте відзначитися результативними діями не зміг. У пасиві Зозулі лише жовта картка на 70-й хвилині гри.
Поразка залишила «Альбасете» на 14 місці з 25 очками в активі.
Чемпіонат Іспанії. Сегунда
21-ий тур
«Альбасете» - «Тенеріфе» - 1:2
Голи: Бела(48) - Хуан Карлос(61), Віктор(87)
Джерело: depo сектор