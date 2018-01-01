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    «Альбасете» українця Зозулі програв в матчі чемпіонату Іспанії

    Український нападник відзначитися результативними діями не зміг
    В матчі 21-го туру іспанської Сегунди «Альбасете» вдома поступився «Тенеріфе» Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля вийшов на поле в стартовому складі і відіграв повний матч, проте відзначитися результативними діями не зміг. У пасиві Зозулі лише жовта картка на 70-й хвилині гри. Поразка залишила
    • Сьогодні, 19:21
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    Роман Зозуля. Фото: Динамо от Шурика
    Роман Зозуля. Фото: Динамо от Шурика

    Український нападник відзначитися результативними діями не зміг

    В матчі 21-го туру іспанської Сегунди «Альбасете» вдома поступився «Тенеріфе»

    Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля вийшов на поле в стартовому складі і відіграв повний матч, проте відзначитися результативними діями не зміг. У пасиві Зозулі лише жовта картка на 70-й хвилині гри.

    Поразка залишила «Альбасете» на 14 місці з 25 очками в активі.

    Чемпіонат Іспанії. Сегунда

    21-ий тур

    «Альбасете» - «Тенеріфе» - 1:2

    Голи: Бела(48) - Хуан Карлос(61), Віктор(87)

    Джерело: depo сектор

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