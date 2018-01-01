«Альбасете» українця Зозулі програв в матчі чемпіонату Іспанії

Український нападник відзначитися результативними діями не зміг

В матчі 21-го туру іспанської Сегунди «Альбасете» вдома поступився «Тенеріфе» Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля вийшов на поле в стартовому складі і відіграв повний матч, проте відзначитися результативними діями не зміг. У пасиві Зозулі лише жовта картка на 70-й хвилині гри. Поразка залишила



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Роман Зозуля. Фото: Динамо от Шурика

Український нападник відзначитися результативними діями не зміг

В матчі 21-го туру іспанської Сегунди «Альбасете» вдома поступився «Тенеріфе»

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля вийшов на поле в стартовому складі і відіграв повний матч, проте відзначитися результативними діями не зміг. У пасиві Зозулі лише жовта картка на 70-й хвилині гри.

Поразка залишила «Альбасете» на 14 місці з 25 очками в активі.

Чемпіонат Іспанії. Сегунда

21-ий тур

«Альбасете» - «Тенеріфе» - 1:2

Голи: Бела(48) - Хуан Карлос(61), Віктор(87)

Джерело: depo сектор