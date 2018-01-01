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    «Альбасете» Зозулі мінімально програв «Кордобі»

    Зозуля вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин
    «Альбасете» в матчі 23-го туру Сегунди мінімально поступився «Кордобі» (1:0). «Кордоба» завдяки голу Гвардіоли Наварро на 49 хвилині здобула важливу перемогу. Зазначимо, що Роман Зозуля вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин, але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг. Таким чином,
    • Сьогодні, 13:36
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    Роман Зозуля
    Роман Зозуля

    Зозуля вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин

    «Альбасете» в матчі 23-го туру Сегунди мінімально поступився «Кордобі» (1:0).

    «Кордоба» завдяки голу Гвардіоли Наварро на 49 хвилині здобула важливу перемогу. Зазначимо, що Роман Зозуля вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин, але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг.

    Таким чином, після 23 турів «Альбасете» із 28 очками займає 13 місце, а «Кордоба» із 19 заліковими пунктами перебуває на 20-й сходинці.

    Чемпіонат Іспанії. Сегунда

    23-й тур

    «Кордоба» - «Альбасете» - 1:0

    Гол: Гвардіола Наварро(49)

    Джерело: Футбол 24

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