«Альбасете» Зозулі мінімально програв «Кордобі»

Зозуля вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин

«Альбасете» в матчі 23-го туру Сегунди мінімально поступився «Кордобі» (1:0). «Кордоба» завдяки голу Гвардіоли Наварро на 49 хвилині здобула важливу перемогу. Зазначимо, що Роман Зозуля вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин, але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг. Таким чином,