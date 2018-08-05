Алієв знайшов собі команду у київській області



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Олександр Алієв не поспішає вішати бутси на цвях.

Екс-гравець «Динамо» і збірної України продовжить виступи у складі команди «Меліоратор».

Цей колектив грає у вищій лізі чемпіонату Київської області та представляє місто Буча. Після першого кола команда посідає 11-й рядок турнірної таблиці.

Не так давно 33-річний Алієв був граючим тренером ФК «Хмельницький», проте після низки невдалих результатів покинув команду. Також Алієв виступав за аматорські «Катандзаро» і «Інтер» з Боярки.

Навряд чи такий крок допоможе Олександру по-справжньому реанімувати кар'єру, але, досить ймовірно, підписання півзахисника посприяє заохоченню відвідувати великий футбол жителів пристоличного міста.

Джерело: Footboom