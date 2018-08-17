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    Американський баскетболіст виступатиме за український «Хімік»

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    &nbsp;Кристиан Джонс - Американський баскетболіст виступатиме за український «Хімік»
     Кристиан Джонс

    Останнім клубом у кар'єрі американця був ісландський «Кефлавік».

    Бронзовий призер останнього розіграшу чемпіонату України в Суперлізі баскетбольний клуб «Хімік» з Южного підсилився першим легіонером на новий сезон.

    «Хімік» досяг угоди з 25-річним американським форвардом Кристіаном Джонсом, який виступав у NCAA. 

    До розташування «Хіміка» Джонс прибуде наприкінці серпня і після проходження медогляду розпочне тренування разом із командою.

    Останнім клубом у кар'єрі американця був ісландський «Кефлавік».

    У середньому Кристіан Джонс набирав 17 очок, робив 9 підбирань, 2,5 передачі за матч.

    А починав минулий сезон баскетболіст у німецькому «Ольденбурзі», разом з яким виступав у Лізі чемпіонів.

    чемпіонат України баскетбол
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