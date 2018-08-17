Американський баскетболіст виступатиме за український «Хімік»
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Розсилка
Кристиан Джонс
Останнім клубом у кар'єрі американця був ісландський «Кефлавік».
Бронзовий призер останнього розіграшу чемпіонату України в Суперлізі баскетбольний клуб «Хімік» з Южного підсилився першим легіонером на новий сезон.
«Хімік» досяг угоди з 25-річним американським форвардом Кристіаном Джонсом, який виступав у NCAA.
До розташування «Хіміка» Джонс прибуде наприкінці серпня і після проходження медогляду розпочне тренування разом із командою.
Останнім клубом у кар'єрі американця був ісландський «Кефлавік».
У середньому Кристіан Джонс набирав 17 очок, робив 9 підбирань, 2,5 передачі за матч.
А починав минулий сезон баскетболіст у німецькому «Ольденбурзі», разом з яким виступав у Лізі чемпіонів.