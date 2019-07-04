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    Американського тенісиста Опелку запитали, чому він не потрапив до НБА

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    Американського тенісиста Опелку запитали, чому він не потрапив до НБА

    «Я дуже люблю баскетбол, це мій улюблений вид спорту»

    Американському тенісистові Райллі Опелці на прес-конференції після матчу другого кола Вімблдону було поставлено питання про те, чому він не потрапив до НБА, незважаючи на свій зріст 211 см. Вчора, 3 липня, Опелка здолав швейцарця Стена Вавринку з рахунком 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 8:6.

    «Чому я на Вімблдоні, а не в НБА? Відмінне питання. Я б хотів, щоб це було так. Кожен день шкодую. Це все що я можу сказати. Я дуже люблю баскетбол, це мій улюблений вид спорту. Але я вже не так часто в нього граю. Вдома я кожен день кидаю по кільцю, але нічого серйозного. У коледжі я в баскетбол не грав», - передає слова Опелки кореспондент «Чемпіонат».

    За вихід до третього кола Вімблдону Опелка посперечається з канадцем Мілошем Раонічем. Турнір завершиться 14 липня.

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