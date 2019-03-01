Анастасія Шошина вийшла в чвертьфінал турніру у Франції



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Анастасія Шошина

Українська тенісистка буде боротися за місце у 1/2 фіналу

У другому колі змагань ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч українка Анастасія Шошина здобула перемогу над іспанською тенісисткою Мариною Бассольс-Рібері: 6:1, 7:5.

Завтра Шошина проведе перший чвертьфінал в одиночному розряді в цьому році. Сезон 21-річна харків'янка розпочала цього місяця, виступивши на трьох 25-тисячниках в Трнаві і Альтенкірхені.

За місце в півфіналі Анастасія посперечається з восьмою сіяною на турнірі Леслі Керхов з Нідерландів. Голландка перемогла в обох попередніх зустрічах з Шошиною: в 2016 році в чвертьфіналі турніру в Заваді (25k) і в 2018 році в Осло (25k).

Джерело: btu.org.ua