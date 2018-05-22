  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Андрій Шевченко забив гол і віддав пас у прощальному матчі Пірло (відео)

    • Розсилка
    Андрій Шевченко. Фото ФФУ - Андрій Шевченко забив гол і віддав пас у прощальному матчі Пірло (відео)
    Андрій Шевченко. Фото ФФУ

    Наставник збірної України відіграв майже годину

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у проводах із футболу легендарного італійського півзахисника Андреа Пірло.

    Прощальний поєдинок відбувся напередодні у Мілані на стадіоні «Сан-Сіро», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У ньому зіграли легенди італійського та світового футболу, з якими чи проти яких у різні часи грав Андреа Пірло.

    Отримав запрошення і головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який відкрив рахунок уже на першій хвилині матчу.

    На 44-й хвилині українець відзначився результативним пасом на нинішнього наставника Максима Коваля у «Депортиво» Кларенса Зеєдорфа.

    А на 55-й Андрій Шевченко залишив поле.

    Сама ж гра, у якій взяли участь справжні зірки минулого та сучасного футболу, закінчилася внічию – 7:7.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія Андрій Шевченко тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ