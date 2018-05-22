Андрій Шевченко забив гол і віддав пас у прощальному матчі Пірло (відео)
-
Розсилка
Наставник збірної України відіграв майже годину
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у проводах із футболу легендарного італійського півзахисника Андреа Пірло.
Прощальний поєдинок відбувся напередодні у Мілані на стадіоні «Сан-Сіро», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
У ньому зіграли легенди італійського та світового футболу, з якими чи проти яких у різні часи грав Андреа Пірло.
Отримав запрошення і головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який відкрив рахунок уже на першій хвилині матчу.
На 44-й хвилині українець відзначився результативним пасом на нинішнього наставника Максима Коваля у «Депортиво» Кларенса Зеєдорфа.
А на 55-й Андрій Шевченко залишив поле.
Сама ж гра, у якій взяли участь справжні зірки минулого та сучасного футболу, закінчилася внічию – 7:7.