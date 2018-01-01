Андрій Ярмоленко не зіграє у матчах 1/16 фіналу Ліги Європи через травму
- Сьогодні, 11:20
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Лідер збірної України взагалі буде місяць пересуватися на милицях
Протягом місяця півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко буде ходити на милицях.
Травма, отримана півзахисником дортмундської «Боруссії» Андрієм Ярмоленком у матчі чемпіонату Німеччини проти «Фрайбурга», виявилася набагато складнішою, ніж повідомлялося раніше.
Про розповів сам футболіст, інформує zbirna.com.
«Точний діагноз з усіма медичними подробицями я назвати не можу, - сказав Андрій. - Вийшов на заміну, відіграв десь три хвилини, і в абсолютно простому епізоді зіткнувся із захисником».
«Отримав м'яч, пішов у дриблінг і відразу відчув – щось не так. Але матч дограв. Потім дивився цей момент у повторі – нічого там такого не було», - додав Ярмоленко.
За його словами, після обстеження з'ясувалося, що «на п'яті відійшла якась тканина», але ахілл не зачеплено.
«У підсумку на ногу мені одягли спеціальний чобіт – місяць доведеться пересуватися за допомогою милиць. Скільки потім знадобиться часу на реабілітацію, сказати поки не можу. Буде видно», - підсумував він.
Таким чином, Ярмоленко точно пропустить матчі «Боруссії» проти «Аталанти» в 1/16 фіналу Ліги Європи.