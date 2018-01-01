Андрій Ярмоленко не зіграє у матчах 1/16 фіналу Ліги Європи через травму

Лідер збірної України взагалі буде місяць пересуватися на милицях

Протягом місяця півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко буде ходити на милицях. Травма, отримана півзахисником дортмундської «Боруссії» Андрієм Ярмоленком у матчі чемпіонату Німеччини проти «Фрайбурга», виявилася набагато складнішою, ніж повідомлялося раніше. Про розповів сам футболіст, інформує zbirna.com.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко. Фото ФК «Боруссія»

Лідер збірної України взагалі буде місяць пересуватися на милицях

Протягом місяця півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко буде ходити на милицях.

Травма, отримана півзахисником дортмундської «Боруссії» Андрієм Ярмоленком у матчі чемпіонату Німеччини проти «Фрайбурга», виявилася набагато складнішою, ніж повідомлялося раніше.

Про розповів сам футболіст, інформує zbirna.com.

«Точний діагноз з усіма медичними подробицями я назвати не можу, - сказав Андрій. - Вийшов на заміну, відіграв десь три хвилини, і в абсолютно простому епізоді зіткнувся із захисником».

«Отримав м'яч, пішов у дриблінг і відразу відчув – щось не так. Але матч дограв. Потім дивився цей момент у повторі – нічого там такого не було», - додав Ярмоленко.

За його словами, після обстеження з'ясувалося, що «на п'яті відійшла якась тканина», але ахілл не зачеплено.

«У підсумку на ногу мені одягли спеціальний чобіт – місяць доведеться пересуватися за допомогою милиць. Скільки потім знадобиться часу на реабілітацію, сказати поки не можу. Буде видно», - підсумував він.

Таким чином, Ярмоленко точно пропустить матчі «Боруссії» проти «Аталанти» в 1/16 фіналу Ліги Європи.