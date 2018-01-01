Ярмоленко через травму пропустив тренування «Боруссії»
- Сьогодні, 11:20
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Андрій Ярмоленко. Фото: Getty Images
Про ступінь пошкодження поки нічого невідомо
Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив вчорашнє тренування.
За інформацією ЗМІ, футболіст пошкодив п'яту в грі з «Фрайбургом».
Ступінь складності травми поки невідомий.
Це перша травма Ярмоленка після його переходу в «Боруссію».
У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв 24 матчі, забив шість голів і віддав чотири гольові паси.
Проблеми в українця почалися після слабкого виступу в матчі з «Вольфсбургом» (1:1) два тижні тому.
Тоді він не реалізував ряд моментів, на що звернув увагу навіть тренер Петер Штегер.
Джерело: zbirna.com