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    Ярмоленко через травму пропустив тренування «Боруссії»

    Про ступінь пошкодження поки нічого невідомо
    Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив вчорашнє тренування. За інформацією ЗМІ, футболіст пошкодив п'яту в грі з «Фрайбургом». Ступінь складності травми поки невідомий. Це перша травма Ярмоленка після його переходу в «Боруссію». У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв 24
    • Сьогодні, 11:20
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    Андрій Ярмоленко. Фото: Getty Images
    Андрій Ярмоленко. Фото: Getty Images

    Про ступінь пошкодження поки нічого невідомо

    Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив вчорашнє тренування.

    За інформацією ЗМІ, футболіст пошкодив п'яту в грі з «Фрайбургом».

    Ступінь складності травми поки невідомий.

    Це перша травма Ярмоленка після його переходу в «Боруссію».

    У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв 24 матчі, забив шість голів і віддав чотири гольові паси.

    Проблеми в українця почалися після слабкого виступу в матчі з «Вольфсбургом» (1:1) два тижні тому.

    Тоді він не реалізував ряд моментів, на що звернув увагу навіть тренер Петер Штегер.

    Джерело: zbirna.com

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