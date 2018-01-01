Ярмоленко через травму пропустив тренування «Боруссії»

Про ступінь пошкодження поки нічого невідомо

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив вчорашнє тренування. За інформацією ЗМІ, футболіст пошкодив п'яту в грі з «Фрайбургом». Ступінь складності травми поки невідомий. Це перша травма Ярмоленка після його переходу в «Боруссію». У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв 24



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Андрій Ярмоленко. Фото: Getty Images

Про ступінь пошкодження поки нічого невідомо

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив вчорашнє тренування.

За інформацією ЗМІ, футболіст пошкодив п'яту в грі з «Фрайбургом».

Ступінь складності травми поки невідомий.

Це перша травма Ярмоленка після його переходу в «Боруссію».

У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв 24 матчі, забив шість голів і віддав чотири гольові паси.

Проблеми в українця почалися після слабкого виступу в матчі з «Вольфсбургом» (1:1) два тижні тому.

Тоді він не реалізував ряд моментів, на що звернув увагу навіть тренер Петер Штегер.

Джерело: zbirna.com