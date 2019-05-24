Англійські фанати вимагають переносу фіналу Ліги Європи з Баку
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Розсилка
Генріх Мхітарян
talkSPORT
Уболівальники «Арсеналу» збирають підписи в петиції за зміну місця фінального матчу Ліги Європи
Уболівальники лондонського «Арсеналу» продовжують протестувати через неможливість вірменського півзахисника команди Генріха Мхітаряна зіграти в фіналі Ліги Європи в Баку. Вони зареєстрували петицію з вимогою перенести фінал зі столиці Азербайджану, інформує talkSPORT.
Раніше лондонський «Арсенал» офіційно підтвердив неможливість участі в вирішальному матчі Ліги Європи Мхітаряна, через те, що Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни і в футболіста могли б виникнути в Баку проблеми з безпекою.
У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку зустрінуться англійські «Арсенал» та «Челсі».
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