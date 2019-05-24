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    Англійські фанати вимагають переносу фіналу Ліги Європи з Баку

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    Генріх Мхітарян - Англійські фанати вимагають переносу фіналу Ліги Європи з Баку
    Генріх Мхітарян
    talkSPORT

    Уболівальники «Арсеналу» збирають підписи в петиції за зміну місця фінального матчу Ліги Європи

    Уболівальники  лондонського «Арсеналу» продовжують протестувати через неможливість вірменського півзахисника команди Генріха Мхітаряна зіграти в фіналі Ліги Європи в Баку. Вони зареєстрували петицію з вимогою перенести фінал зі столиці Азербайджану, інформує talkSPORT.

    Раніше лондонський «Арсенал» офіційно підтвердив неможливість участі в вирішальному матчі Ліги Європи Мхітаряна, через те, що Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни і в футболіста могли б виникнути в Баку проблеми з безпекою.

    У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку зустрінуться англійські «Арсенал» та «Челсі».  

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