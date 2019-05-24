Англійські фанати вимагають переносу фіналу Ліги Європи з Баку



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Генріх Мхітарян talkSPORT

Уболівальники «Арсеналу» збирають підписи в петиції за зміну місця фінального матчу Ліги Європи

Уболівальники лондонського «Арсеналу» продовжують протестувати через неможливість вірменського півзахисника команди Генріха Мхітаряна зіграти в фіналі Ліги Європи в Баку. Вони зареєстрували петицію з вимогою перенести фінал зі столиці Азербайджану, інформує talkSPORT.

Раніше лондонський «Арсенал» офіційно підтвердив неможливість участі в вирішальному матчі Ліги Європи Мхітаряна, через те, що Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни і в футболіста могли б виникнути в Баку проблеми з безпекою.

У фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку зустрінуться англійські «Арсенал» та «Челсі».

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