Суд заарештував майно по справі футбольних полів Павелка



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Завод з виготовлення штучних полів Футбол 24

Суд наклав арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем службових осіб законодавчої та виконавчої гілок влади

Таке рішення 16 травня ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Галина Козленко за результатами розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро, повідомляє «Слово і Діло».

Мова йде про справу щодо виділення коштів та закупівлі коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

За версією слідства, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства прописало у вимоги для закупівлі штучної трави норми, під які в Україні підходить лише ТОВ «ФФУ Продакшн», створене на той час Федерацією футболу України, президентом якої був Андрій Павелко. Вказаний завод із виготовлення штучних полів був побудований за 8 мільйонів євро від УЄФА ФФУ.

Так, детективи провели низку обшуків у цій справі, вилучивши низку майна. Зокрема, НАБУ просило суд накласти арешт на низку вилученого: договори; лист на адресу директора ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»; акти приймання-здачі наданих послуг; експертний звіт щодо виявлення помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації за робочим проектом «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22»; копія рахунку-фактури; роздруківка рахунку на оплату; роздруківка щодо контрагентів ТОВ «ФФУ Продакшн»; платіжні доручення; акт виконаних робіт та купу інших документів. Вивчивши клопотання, суддя його задовольнила.

Раніше журналісти програми «Схеми» встановили, що ФФУ вивела через офшор в ОАЕ 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, одразу після ухвалення зазначеної судової постанови на конгресі ФФУ в Запоріжжі очолювану Андрієм Павелком організацію перейменували в Українську асоціацію футболу.

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