  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Англійських уболівальників попередили про напади ведмедів в Росії

    В більшості місць, де будуть проводитися матчі ЧС-2018, їжі для ведмедів мало, тому звірі особливо агресивні
    Англійські вболівальники отримали попередження від національного туроператора Visit Russia про часті напади голодних ведмедів по країні. Про це повідомляє Daily Mail. Глава федерації уболівальників Англії Кевін Майлз був так стурбований можливою нестачею місць в готелях Росії, що запитав фахівців Visit Russia про наявність варіантів з кемпінгом.
    • 21 Грудня, 19:57
    • Розсилка

    В більшості місць, де будуть проводитися матчі ЧС-2018, їжі для ведмедів мало, тому звірі особливо агресивні

    Англійські вболівальники отримали попередження від національного туроператора Visit Russia про часті напади голодних ведмедів по країні.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Глава федерації уболівальників Англії Кевін Майлз був так стурбований можливою нестачею місць в готелях Росії, що запитав фахівців Visit Russia про наявність варіантів з кемпінгом.

    В агентстві йому відповіли, що кемпінг в Росії нерозвинений, але його можна самому організувати на природі. Однак в такому випадку велика ймовірність зустрітися з голодними дикими ведмедями, яких в країні аж 70 тисяч.

    Майлзу пояснили, що в більшості місць, де будуть проводитися матчі ЧС-2018, їжі для ведмедів мало, тому звірі особливо агресивні.

    Нагадаємо, чемпіонат світу стартує 14 червня і триватиме до 15 липня.

    Збірна Англії зіграє на чемпіонаті світу в одній групі з Тунісом, Панамою і Бельгією.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ