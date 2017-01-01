Англійських уболівальників попередили про напади ведмедів в Росії

В більшості місць, де будуть проводитися матчі ЧС-2018, їжі для ведмедів мало, тому звірі особливо агресивні

Англійські вболівальники отримали попередження від національного туроператора Visit Russia про часті напади голодних ведмедів по країні. Про це повідомляє Daily Mail. Глава федерації уболівальників Англії Кевін Майлз був так стурбований можливою нестачею місць в готелях Росії, що запитав фахівців Visit Russia про наявність варіантів з кемпінгом.



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В більшості місць, де будуть проводитися матчі ЧС-2018, їжі для ведмедів мало, тому звірі особливо агресивні

Англійські вболівальники отримали попередження від національного туроператора Visit Russia про часті напади голодних ведмедів по країні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Глава федерації уболівальників Англії Кевін Майлз був так стурбований можливою нестачею місць в готелях Росії, що запитав фахівців Visit Russia про наявність варіантів з кемпінгом.

В агентстві йому відповіли, що кемпінг в Росії нерозвинений, але його можна самому організувати на природі. Однак в такому випадку велика ймовірність зустрітися з голодними дикими ведмедями, яких в країні аж 70 тисяч.

Майлзу пояснили, що в більшості місць, де будуть проводитися матчі ЧС-2018, їжі для ведмедів мало, тому звірі особливо агресивні.

Нагадаємо, чемпіонат світу стартує 14 червня і триватиме до 15 липня.

Збірна Англії зіграє на чемпіонаті світу в одній групі з Тунісом, Панамою і Бельгією.

Джерело: sportarena.com