Анна Музичук – третя у рейтингу найкращих шахісток світу, Іванчук – 27-й серед чоловіків
- Вчора, 22:59
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FIDE оприлюднила рейтинг-лист на 1 лютого 2018 року
Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2731).
Двоє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.
У світову сотню входять вісім шахістів України: Василь Іванчук (2731), Павло Ельянов (2710), Юрій Кузубов (2695), Руслан Пономарьов (2694), Юрій Криворучко (2694), Мартин Кравців (2682), Антон Коробов (2664), Олександр Моісеєнко (2660).
До сотні найсильніших шахісток світу входять сім представниць України: Анна Музичук (2571), Марія Музичук (2540), Наталя Жукова (2438), Анна Ушеніна (2423), Інна Гапоненко (2410), Юлія Осьмак (2375), Тетяна Василевич (2360).
У списку ста найсильніших юнаків четверо українців: Павло Воронцов, Кирило Шевченко, Володимир Ветошко, Євген Штембуляк.
У сотні найсильніших дівчат четверо українок: Юлія Осьмак, Олена Мартинкова, Софія Краснокутська, Марія Бердник.
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