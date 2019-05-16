«Арсенал» розкритикував УЄФА через проведення фіналу Ліги Європи в Баку



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В «Арсеналі» стверджують, що отримали багато скарг від своїх фанатів

Лондонський «Арсенал» незадоволений тим, що фінал Ліги Європи відбудеться в Баку.

«Всі в «Арсеналі» раді виходу в фінал Ліги Європи УЄФА і з нетерпінням чекають матчу з «Челсі» в середу, 29 травня.

Проте ми вкрай розчаровані тим фактом, що через транспортні обмеження УЄФА може надати «Арсеналу» максимум 6000 квитків на стадіон місткістю понад 60 тис. чоловік. Час покаже, чи зможуть навіть 6000 уболівальників «Арсеналу» відвідати матч, враховуючи, наскільки складною є подібна подорож.

У нас 45 тис. власників абонементів, і пропустити матч такому числу прихильників через те, що УЄФА вибрав місце проведення фіналу з таким обмеженим транспортним забезпеченням, просто неправильно. Реальність така, що будь-який клуб, який дійшов би до фіналу, не зміг би задовольнити попит з боку фанатів», - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті англійського клубу.

В «Арсеналі» також стверджують, що отримали багато скарг від своїх фанатів і повністю поділяють їхні побоювання.

«Від імені наших уболівальників ми хотіли б зрозуміти критерії, за якими вибираються місця проведення фінальних матчів, а також як при цьому враховуються вимоги фанатів.

Ми наполегливо закликаємо УЄФА враховувати логістику та побажання уболівальників при майбутніх виборах місць проведення фіналів, так як те, що сталося в цьому сезоні є неприйнятним і не повинно повторитися. Ми будемо раді приєднатися до будь-яких майбутніх дискусій, щоб уникнути повторення подібної ситуації», - йдеться в заяві англійського клубу.

Джерело: Чемпионат.com