«Арсенал» звільнить італійця Раванеллі з посади головного тренера



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Фабріціо Раванеллі. Фото: ФК Арсенал

Про це заявив президент столичного клубу Івіца Пірич

Президент «Арсенала» Іван Пірич повідомив, що італійський тренер Фабріціо Раванеллі буде звільнений незабаром.

За його словами, в київському клубі настав час змін на посаді головного тренера.

«На жаль, в останньому турі «Арсенал» знову програв, не зумівши зачепитися за очки в матчі з «Десною». Ми всі чекали і чекаємо від команди кращих результатів. Але, на жаль, як і раніше перебуваємо на самому дні турнірної таблиці», - зазначив він.

«Безумовно, Фабріціо Раванеллі прийшов в «Арсенал» як фахівець з ім'ям, ми сподівалися і вірили, що він зможе дати новий імпульс нашій команді для виступу в Прем'єр-лізі. На жаль, результати виявилися невтішними, тому в цій ситуації треба думати про те, як вийти з положення, що склалося», - додав Пірич.

Точну дату звільнення Пірич не назвав, однак запевнив. що воно буде.

«Ми з великою повагою ставимося до Раванеллі і до його тренерського таланту. Ми починали нашу співпрацю на взаємній повазі, сподіваємося, що в таких же відносинах, по-джентельменськи припини співпрацю, і сам Равнеллі розуміє ситуацію, що склалася», - повідомив він.

«На мій погляд, в «Арсеналі» настав час змін на посаді головного тренера. Поки ми остаточно не загрузли на дні турнірної таблиці, команді необхідно здригнутися і вже з новим тренером постаратися якомога швидше вийти з цього піке, щоб зберегти за собою місце в Прем'єр-лізі», - підкреслив Пірич.

«Арсенал» лише раз переміг за вісім матчів в Прем'єр-лізі. На даний момент команда займає останнє місце в таблиці.

Джерело: Sportarena.com