Прем'єр-ліга України. У стартовому матчі 8-го туру «Десна» перемогла «Арсенал-Київ» (відео)
-
Розсилка
Фото: ФК Десна
Єдиний гол на початку матчу забив Фаворов
У першому матчі 8-го туру Прем'єр-ліги України «Десна» в Чернігові перемогла «Арсенал-Київ».
На 9-й хвилині Артем Фаворов замкнув навіс з лівого флангу, пробивши головою без шансів для голкіпера.
Це і залишився єдиний гол у матчі.
Прем'єр-ліга України з футболу
Матч 8-го туру
«Десна» − «Арсенал-Київ» 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Фаворов (8)
«Десна»: Паст, Братков, Єрмаков, Фаворов, Банасевич (Старенький, 73), Мостовий, Картушов, Огиря, Фаворов, Філіппов (Волков, 90), Безбородько (Коберідзе, 64)
«Арсенал-Київ»: Будюк, Даценко, Карась, Дубінчак, Домбровський, Бушман (Нгеїтала, 46), Евтоскі (Єблі, 61), Майданевич, Алексєєв, Янаков (Семенюк, 46), Гринь
Попередження: Філіппов (46), Даценко (68), Волков (90)