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    Прем'єр-ліга України. У стартовому матчі 8-го туру «Десна» перемогла «Арсенал-Київ» (відео)

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    Фото: ФК Десна - Прем'єр-ліга України. У стартовому матчі 8-го туру «Десна» перемогла «Арсенал-Київ» (відео)
    Фото: ФК Десна

    Єдиний гол на початку матчу забив Фаворов

    У першому матчі 8-го туру Прем'єр-ліги України «Десна» в Чернігові перемогла «Арсенал-Київ».

    На 9-й хвилині Артем Фаворов замкнув навіс з лівого флангу, пробивши головою без шансів для голкіпера.

    Це і залишився єдиний гол у матчі.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 8-го туру

    «Десна» − «Арсенал-Київ» 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Фаворов (8)

    «Десна»: Паст, Братков, Єрмаков, Фаворов, Банасевич (Старенький, 73), Мостовий, Картушов, Огиря, Фаворов, Філіппов (Волков, 90), Безбородько (Коберідзе, 64)

    «Арсенал-Київ»: Будюк, Даценко, Карась, Дубінчак, Домбровський, Бушман (Нгеїтала, 46), Евтоскі (Єблі, 61), Майданевич, Алексєєв, Янаков (Семенюк, 46), Гринь

    Попередження: Філіппов (46), Даценко (68), Волков (90)

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