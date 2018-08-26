Артем Прима – бронзовий призер літнього чемпіонату світу з біатлону



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Фото biathlon.com.ua

В останній гонці змагань Україна здобула ще одну нагороду

У чеському Нове-Место пройшла чоловіча гонка переслідування у межах літнього чемпіонату світу з біатлону.

Боротьба за срібло та бронзу вийшла захопливою та стала справжньою перевіркою на міцність нервів, передає biathlon.com.ua.

Після останнього вогневого рубежу Патрік Якоб вискочив на дистанцію третім, на п'ять секунд випереджаючи українця Віталія Кільчицького, за яким біг Артем Прима.

До середини кола від переваги Якоба не залишилося і сліду. А ще через кілька сотень метрів Прима зробив вирішальний ривок, після якого австрієць змирився з тим, що остання бронза чемпіонату їде в Україну.

Літній чемпіонат світу з біатлону

Чоловіча гонка переслідування

1. Ондржей Моравець (Чехія) (0+0+0+1) - 33:52,9

2. Міхал Крчмарж (Чехія) (0+0+2+0) - +33,7

3. Артем Прима (Україна) (0+0+2+0) - 43,0

...6. Віталій Кільчицький (0+1+1+2) - +1:02,6

...11. Сергій Семенов (Україна) (1+0+0+0) - +1:30,1

...29. Артем Тищенко (Україна) (1+2+2+0) - +4:01,5

...36. Тарас Лесюк (Україна) (2+3+0+1) - +5:24,2

Дмитро Підручний (Україна) (0+1+2) – не фінішував