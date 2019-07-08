«Атлетіко» оштрафує Грізманна на €200 тис. через пропуск тренування



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Антуан Грізманн

Конфлікт між зірковим нападником та столичним клубом набирає обертів

«Атлетіко» збирається застосувати дисциплінарні санкції до нападника Антуауна Грізманна, який не прибув сьогодні, 8 липня, в розташування свого клубу для старту підготовки до сезону-2019/20, повідомляє ESPN.

Французький нападник не приїхав на тренування команди, за що іспанський клуб збирається оштрафувати 28-річного гравця на € 200 тис.

Раніше Грізманн повідомив, що змінить клубну прописку цього літа. Пізніше «Атлетіко» звинуватив футболіста і «Барселону» в неповазі, так як ті вели переговори без оповіщення мадридського клубу.

Керівництво «матрацників» повідомило, що оштрафує гравця, якщо той не з'явиться в розташування клубу до початку передсезонної підготовки. У відповідь нападник повідомив «Атлетіко», що активує пункт про викуп свого контракту за € 120 млн.

Джерело: Чемпионат.com