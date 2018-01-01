Australian Open. 15-річна українка Костюк розгромила 25-ту ракетку світу
- Сьогодні, 11:53
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Розсилка
Марта Костюк. Фото: БТУ
Костюк не залишила шансів представниці Китаю
15-річна українська тенісистка Марта Костюк здобула свою дебютну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У стартовому матчі Костюк перемогу 25-ту ракетку світу Пен Шуай.
Марта, яка є наймолодшою учасницею турніру в цьому році, стала першою тенісисткою 2002 року народження, яка виграла матч в основній сітці турніру Великого Шолома.
Дана перемога стала для неї першою над представницею топ-30.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - $22,624,000
Перший раунд
Марта Костюк (Україна) – Пен Шуай (Китай, 25) – 6:2, 6:2