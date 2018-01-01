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    Australian Open. 15-річна українка Костюк розгромила 25-ту ракетку світу

    Костюк не залишила шансів представниці Китаю
    15-річна українська тенісистка Марта Костюк здобула свою дебютну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії. У стартовому матчі Костюк перемогу 25-ту ракетку світу Пен Шуай. Марта, яка є наймолодшою учасницею турніру в цьому році, стала першою тенісисткою 2002 року народження, яка виграла матч в основній сітці турніру Великого Шолома. Дана
    • Сьогодні, 11:53
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    Марта Костюк. Фото: БТУ
    Марта Костюк. Фото: БТУ

    Костюк не залишила шансів представниці Китаю

    15-річна українська тенісистка Марта Костюк здобула свою дебютну перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії.

    У стартовому матчі Костюк перемогу 25-ту ракетку світу Пен Шуай.

    Марта, яка є наймолодшою учасницею турніру в цьому році, стала першою тенісисткою 2002 року народження, яка виграла матч в основній сітці турніру Великого Шолома.

    Дана перемога стала для неї першою над представницею топ-30.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд - $22,624,000

    Перший раунд

    Марта Костюк (Україна) – Пен Шуай (Китай, 25) – 6:2, 6:2

    теніс
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