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    Australian Open. Надія Кіченок і Родіонова відмовилися продовжувати боротьбу в парному розряді

    Українська тенісистка перервала встановлення особистого рекорду
    Українська тенісистка Надія Кіченок і австралійка Аріна Родіонова зачохлили ракетки у парному розряді в третьому колі на турнірі серії «Великого Шолома» Australian Open. Українсько-австралійський дует відмовився продовжувати матч проти румунок Моніки Нікулески та Ірини-Камелії Біжу в першому сеті за рахунку 4:1 на користь румунського
    • Сьогодні, 09:19
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    Надія Кіченок. Фото: btu.org.ua
    Надія Кіченок. Фото: btu.org.ua

    Українська тенісистка перервала встановлення особистого рекорду

    Українська тенісистка Надія Кіченок і австралійка Аріна Родіонова зачохлили ракетки у парному розряді в третьому колі на турнірі серії «Великого Шолома» Australian Open.

    Українсько-австралійський дует відмовився продовжувати матч проти румунок Моніки Нікулески та Ірини-Камелії Біжу в першому сеті за рахунку 4:1 на користь румунського тандему.

    Тенісистки провели на корті тільки 36 хвилин. За цей час Кіченок і Родіонова один раз помилилися на подачі, а їх суперниці встигли реалізувати брейк-поінт.

    У наступному колі Біжу і Нікулеску зіграють з переможницями поєдинку Ваня Кінг (США) / Дженніфер Бреді (США) - Квіта Пешке (Чехія) / Ніколь Мелішар (США).

    Нагадаємо, що в попередньому раунді пара Кіченок / Родіонова здобула перемогу над чесько-хорватським дуетом Христина Плішкова / Донна Векич.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Надія Кіченок
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