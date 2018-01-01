Australian Open. Надія Кіченок проходить у третє коло парного розряду

Кіченок встановила особистий рекорд на турнірах Великого Шолома

Дует Кіченок / Родіонова зіграє в 1/8 фіналу змагань після двогодинного протистояння з чесько-хорватським тандемом. У вирішальній партії Надія і Анастасія змогли відігратися з рахунку 1-3 і виконали брейк, коли суперниці подавали на перемогу. Далі україно-австралійська пара зустрінеться з десятими сіяними Іриною-Камелією Бегу і Монікою Нікулеску з



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Надія Кіченок. Фото: btu.org.ua

Кіченок встановила особистий рекорд на турнірах Великого Шолома

Дует Кіченок / Родіонова зіграє в 1/8 фіналу змагань після двогодинного протистояння з чесько-хорватським тандемом. У вирішальній партії Надія і Анастасія змогли відігратися з рахунку 1-3 і виконали брейк, коли суперниці подавали на перемогу.

Далі україно-австралійська пара зустрінеться з десятими сіяними Іриною-Камелією Бегу і Монікою Нікулеску з Румунії. Нашій тенісистці раніше жодного разу не вдавалося пройти далі другого раунду в парній сітці мейджорів.

Зазначимо, що Надія Кіченок і Анастасія Родіонова зіграють один проти одного в першому раунді турніру в міксті.

Нагадаємо, що Катерина Бондаренко завершила виступи у парному розряді.

Джерело: btu.org.ua