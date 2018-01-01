Australian Open. Надія Кіченок проходить у третє коло парного розряду
- Сьогодні, 11:48
-
Розсилка
Надія Кіченок. Фото: btu.org.ua
Кіченок встановила особистий рекорд на турнірах Великого ШоломаДует Кіченок / Родіонова зіграє в 1/8 фіналу змагань після двогодинного протистояння з чесько-хорватським тандемом. У вирішальній партії Надія і Анастасія змогли відігратися з рахунку 1-3 і виконали брейк, коли суперниці подавали на перемогу.
Далі україно-австралійська пара зустрінеться з десятими сіяними Іриною-Камелією Бегу і Монікою Нікулеску з Румунії. Нашій тенісистці раніше жодного разу не вдавалося пройти далі другого раунду в парній сітці мейджорів.
Зазначимо, що Надія Кіченок і Анастасія Родіонова зіграють один проти одного в першому раунді турніру в міксті.
Нагадаємо, що Катерина Бондаренко завершила виступи у парному розряді.
Джерело: btu.org.ua